C'est parti pour la semaine nationale de l'Artisanat

Le coup d’envoi de la 4ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat, organisée du 22 au 31 décembre, a été donné vendredi à Rabat.

Organisé par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, cette manifestation se veut une occasion pour valoriser et mettre en relief le développement que connait ce secteur et le rôle prépondérant des artisans, gardiens d’un patrimoine et d’une richesse nationale.

Dans une déclaration à la presse à l’ouverture de cet événement, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid a indiqué que cette semaine, qui connait la participation de plus de 100 exposants titulaires de label de qualité, sera ponctuée par l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles consacrant le développement et la richesse de l’artisanat.

L’artisanat est un secteur vital contribuant au développement économique et social, à travers la création de postes d’emploi, a-t-il souligné, notant que le défi posé est d’améliorer le rendement de ce secteur et les conditions des professionnels, notamment la couverture médicale et sociale.

De son côté, la secrétaire d’État chargée de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Jamila El Moussali a affirmé que cette édition est une occasion pour s’investir dans la formation et la mise à niveau des exposants, relevant que cet événement se veut une opportunités pour mettre l’accent sur les défis posés et les problématiques touchant une catégorie importante de la société, notamment en milieu rural.

La participation des femmes dans ce secteur est très importante, a-t-elle dit, estimant qu’en dépit des acquis que connait le secteur, plusieurs défis restent à relever en matière de formation, de financement et de commercialisation.

A noter que plusieurs expositions régionales sont organisées en parallèle dans chacune des régions du Royaume, dans le but de consacrer le concept de la régionalisation avancée, mettre en exergue le patrimoine de chaque région et permettre aux populations et aux acteurs locaux de découvrir, de plus près, les produits des artisans.

De nombreuses manifestations vont ponctuer la Semaine nationale de l’artisanat, à savoir l’organisation d’ateliers de travail sur la nouvelle stratégie de développement du secteur de l’artisanat, la septième rencontre sur la préservation des métiers de l’artisanat marocain, une journée de la presse et une rencontre sous le thème « La recherche scientifique au service du développement de l’artisanat marocain ».

Cet événement prévoit, aussi, des assises nationales sur l’habit traditionnel sous le thème « L’habit traditionnel marocain: Identité et développement », un séminaire sur le système d’exportation des produits de l’artisanat placé sous le signe « La procédure d’exportation, un maillon incontournable du système d’export: Pistes d’amélioration » et des journées portes-ouvertes dans des établissements de formation en arts traditionnels.

En marge de cette 4-ème édition, des sessions de formation seront organisées en matière de gestion financière pour les professionnels et des ateliers pour l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement du secteur de l’artisanat, ainsi que d’autres activités dont des rencontres qui porteront sur la préservation des métiers en voie de disparition et sur les labels de qualité.

LNT avec Map