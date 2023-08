Chaque année, un nouveau chapitre s’ouvre pour des milliers d’élèves et d’enseignants à travers le pays. Les préparatifs minutieux, les retrouvailles avec les camarades de classe et le renouveau des ambitions éducatives donnent à cette période une saveur particulière. Cette année, l’attente ne sera pas longue.

Le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a dévoilé la date officielle de la rentrée scolaire 2023/2024. Élèves et enseignants se préparent ainsi à retourner dans les salles de classe pour une nouvelle année d’apprentissage stimulant.

Selon le calendrier spécifique du ministère pour l’année scolaire 2024/2023, la rentrée pour les élèves est fixée au lundi 4 septembre 2023. Ce jour marquera le début d’une nouvelle étape éducative pour les élèves du primaire, collèges et lycées.

Pour leur part, les cadres administratifs seront les premiers à apposer leur signature sur les procès-verbaux de rentrée dès le 1er septembre, suivis des enseignants le 2 septembre.

Quant à l’éducation non formelle pour l’année 2023-2024, elle débutera le lundi 2 octobre 2023.

Lors d’un déplacement à Maadna (province de Khouribga), mercredi 30 août, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a déclaré que cette rentrée intervient « dans le contexte de la dynamique de transformation globale entreprise en matière de système éducatif, dans le sillage de la mise en oeuvre des projets de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous, visant à réduire le décrochage scolaire, élever le niveau d’apprentissage de base des élèves et promouvoir leur ouverture d’esprit ».

Il est à rappeler que la feuille de route pour les années à venir se fixe trois objectifs stratégiques d’ici 2026 : améliorer la maîtrise des savoirs de base, promouvoir les activités parascolaires et réduire le taux de décrochage scolaire.

Pour atteindre ces objectifs, la feuille de route comprend 12 engagements répartis en trois axes stratégiques. Ces engagements visent à établir les bases d’une école publique de qualité pour tous. Parmi eux, cinq se concentrent sur les élèves, incluant l’enseignement primaire, les manuels et les curricula, le suivi individuel, l’orientation et le soutien social. Trois engagements concernent les enseignants, en favorisant leur formation, leurs conditions de travail et un nouveau statut.

Quatre engagements sont axés sur les établissements scolaires, impliquant un meilleur accueil des élèves, une gouvernance efficace, un environnement propice à l’apprentissage et le renforcement des activités sportives et parascolaires.