Les recettes au titre des cessions des participations de l’Etat sont évaluées à 5 milliards de dirhams (MMDH) par an sur la période 2023-2025, selon le ministère de l’Economie et des Finances.

Les futures opérations de cessions des participations de l’Etat concernent les participations publiques minoritaires non stratégiques et l’ouverture du capital de certaines entreprises publiques qui ont atteint une certaine maturité, précise le ministère dans le document de programmation budgétaire triennale (PBT) globale pour la période 2023-2025, accompagnant le projet de loi des Finances (PLF) de 2023.

De même, ce programme s’inscrit dans le cadre du chantier de restructuration du secteur public qui intègre également des projets de transformation de certains établissements publics en sociétés anonymes en vue de l’ouverture ultérieure de leur capital au privé, souligne la même source.

En outre, les projections des recettes en provenance des établissements et entreprises publics (EEP) au titre des années 2023, 2024 et de 2025 s’élèvent, respectivement, à 19,5 MMDH, à 22,1 MMDH et à 24,6 MMDH. Elles sont établies sur la base des réalisations de 2021, des prévisions de clôture de 2022 et des projections établies des EEP concernés.

Ces projections tiennent compte de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la loi-cadre relative à la réforme des EEP visant à renforcer le rôle de l’Etat actionnaire et à rationaliser la gestion du portefeuille public en mettant l’accent sur sa performance, à travers notamment l’opérationnalisation de « l’Agence Nationale de Gestion Stratégiques des Participations de l’Etat et de suivi des Performances des Etablissements et Entreprises Publics ».

LNT avec MAP

