Centrale Danone organise sa 1ère réunion de consultation publique à Marrakech

L’équipe de « Ntwaslo w Nwaslo » (la campagne de consultation lancée mardi 31 juillet par Centrale Danone autour du lait frais pasteurisé Centrale), s’est rendue ce mercredi 1er août à Marrakech pour organiser la première réunion de consultation sur le terrain, selon un communiqué de la société. Cette réunion qui est ouverte au grand public, se tiendra à partir de 17h au Théâtre royal de Marrakech.

Rappelons que Centrale Danone avait pris 3 engagements à l’occasion de de la visite de son président Emmanuel Faber au Maroc, en l’occurrence, la transparence sur les coûts et la qualité à tout instant ; ne réaliser aucun profit sur son lait frais pasteurisé Centrale et faire confiance à toutes les parties prenantes du lait frais pasteurisé Centrale pour trouver le prix juste et équitable.

Durant ces dernières semaines, Centrale Danone a reçu beaucoup de questions, notamment sur les réseaux sociaux, autour de ce qu’elle fait pour répondre aux attentes exprimées sur le prix, sur la qualité, sur la transparence, et bien d’autres sujets, explique le communiqué. L’entreprise a décidé d’approfondir cette démarche pour écouter toutes ses parties prenantes (consommateurs, épiciers, éleveurs, fournisseurs etc.), mieux connaître leurs besoins et traduire ensemble les engagements pris de manière concrète pour trouver, entre autres, le prix juste et équitable, pour tout le monde, du lait frais pasteurisé Centrale.

Aujourd’hui, Centrale Danone lance la consultation. Cette dernière vient après une phase de compréhension menée par Corinne Bazina depuis le 3 juillet. Pour rappel, Corinne Bazina, qui est la directrice de Danone Communities, a été nommée par Emanuel Faber pour imaginer la consultation et travailler avec les équipes marocaines sur cette démarche inédite, précise le texte.

Baptisée ‘Ntwaslo w Nwaslo’ (Dialoguons pour aller de l’avant), cette campagne d’écoute et de consultation se déroulera jusqu’au 15 août avec différentes actions sur le terrain et sur internet :

– 1000 salariés de Centrale Danone iront sur le terrain à la rencontre des consommateurs et des épiciers pour les écouter et discuter avec eux pour faire remonter leurs propositions.

– 5 consultations publiques se tiendront, tous les deux jours, à partir du 1er août à Marrakech avec le planning suivant : le 3 août à Casablanca, le 5 août à Tanger, le 7 août à Meknès. La 5ème consultation prévue le 9 août sera soumise au vote pour le choix de la ville. Trois villes sont proposées : Rabat, Kénitra et Agadir.

– Une plateforme, www.ntwaslo.com, sera mise en ligne pour expliquer la démarche, synthétiser les échanges et donner la possibilité à tous ceux qui veulent participer et s’exprimer sur les propositions mises en débat.

– Toutes les actions pourront être suivies sur le compte Facebook Centrale Danone sur lelquel les internautes sont appelés à échanger.

Les propositions retenues seront ensuite étudiées pour annoncer le nouveau modèle du lait frais pasteurisé Centrale à la rentrée.

Pour en savoir plus sur la consultation, Centrale Danone invite ses clients à visualiser les vidéos explicative en cliquant sur le lien ci-après : https://youtu.be/Wv5tD5MPXr4

LNT avec CdP