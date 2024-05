La Fondation BMCI a renouvelé son soutien au Festival « Moroccan Short Mobile Film Contest » pour sa deuxième édition. Après le succès de la première édition, le MMFC est revenu avec la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée le 7 mai 2024 au Théâtre Mohammed VI de Casablanca, en présence de personnalités du monde du cinéma et de l’art. Ce festival a bénéficié du soutien de la Fondation BMCI et du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le but d’encourager les jeunes talents cinématographiques.

La deuxième édition du MMFC a confirmé l’engouement suscité par la première, avec plus de 200 courts-métrages réalisés entièrement avec des smartphones, mettant en valeur la créativité des jeunes cinéastes marocains sélectionnés pour concourir. Ces courts-métrages ont été évalués par un jury composé des réalisateurs et photographes Wadii Charad, Marco Ricci et Nabil Merrouch. Dix-sept d’entre eux ont été choisis pour concourir dans quatre catégories de prix.

Dans la catégorie du Prix du jury, Yassine Oulhiq a été récompensé pour son œuvre « Embryon express ». Le Prix spécial offert par la Fondation BMCI a été décerné à Khaoula Regragui pour son film « Wlah Ma N3awed ». Fatima Zahra Sarma a remporté le Prix du public avec « Last Time ». En outre, les prix pour les meilleurs espoirs ont été attribués sous forme de formations en audiovisuel et/ou graphisme, offerts par les partenaires ARTCOM, ESPAV et EPAG.

Les gagnants des prix de l’espoir, offerts par les instituts ARTCOM, ESPAV et EPAG, comprennent Zineelabidine Siasse pour « Spoon », Smail Bakali pour « Bab D’stah », Imane Wassila pour « The Rooftop », Yassine Oulhiq pour « Embryon Express », Taieb Maslouhi pour « Machi Denbi », Ahlam Elmortaji pour « The Cursed Camera », et Abdelbasset Manfouchi pour « Moul e-commerce ».

Le MMFC se distingue en tant que premier concours cinématographique sur smartphone, visant à encourager les jeunes scénaristes à réaliser des films, sans les contraintes habituelles de production. Les productions des participants sont disponibles sur la chaine youtube du festival.

A. Loudni

