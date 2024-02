L’artiste camerounais Moustapha Baidi Oumarou expose pour la première fois à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca du 27 février au 30 mars 2024. Son exposition individuelle, « Réécrire le monde », met en lumière son langage artistique autodidacte qui célèbre la vie et l’optimisme à travers des portraits influencés par la SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes) et une végétation luxuriante.

Autodidacte, il se distingue par un langage artistique célébrant la vie et l’optimisme à travers des portraits influencés par la SAPE et entourés d’une végétation luxuriante. Né en 1997 à Maroua, ses œuvres ont été exposées dans le monde entier et font partie de collections renommées.

Partagez cet article :