PARTAGER CdM : Crédit habitat, entre ambition et innovation

Le Groupe Crédit du Maroc a organisé, mardi 9 octobre, la 6ème édition du Café CDM, qui fut dédiée au crédit immobilier.

L’acquisition d’un bien est une opération importante pour l’acquéreur, qui a besoin d’être conforté dans son choix et bien conseillé.

Le financement de l’habitat est un axe majeur pour le CDM, qui ambitionne d’être la banque de référence sur cet axe, enregistrant des parts de marché en progression.

En effet, le CDM détient 6,8% de part de marché dans le crédit habit, dépassant ainsi la concurrence, avec près de 12% de la production du marché à fin juin 2018. Ces résultats positifs sont le fruit de tout un dispositif instauré par la banque pour capter le client, en l’occurrence une palette d’offres variée, mais également un grand travail sur la qualité du service, sur les délais de réponse, l’efficacité des collateurs, les différents dispositifs offerts au client, etc.

Un site bancaire innovant

La banque vient de lancer, il y a moins d’un mois le premier site bancaire dédié à l’immobilier : www.immobilier.creditdumaroc.ma.

Cette plateforme digitale permet d’obtenir un accord de principe en ligne et en moins de 5 minutes.

En effet, une démonstration a été faite en direct devant la presse invitée au Café-CDM pour attester de l’opérationnalité du site.

« A travers ce nouveau canal, tous les clients sont rappelés par notre Centre de Relations Clients sous 48 heures ouvrées, avant d’être dirigés vers notre réseau (agence ou Espace Maskane) pour un rendez-vous », explique le management.

Il est à noter que cette initiative s’inscrit dans la démarche digitale globale initiée par la maison mère, le Groupe Crédit Agricole S.A., pour devenir un acteur digital incontournable du crédit immobilier.

Un réseau d’experts…

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de son service, CDM a repensé son schéma délégataire, enregistrant ainsi une nette amélioration des délais de réponse définitive sur les demandes de financement habitat, avec un délai moyen inférieur à 3 jours. La banque compte également déployer des experts dans le réseau de distribution de la banque, à savoir l’espace Maskane, les agences et le centre de relation clients, afin de porter assistance et animation autour du crédit, notamment sur les dossiers de crédit complexes nécessitant un certain niveau d’expertise.

AL