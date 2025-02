Le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région MENA, Ousmane Dione, a réitéré l’engagement de son institution à accompagner le Maroc dans ses préparatifs pour la Coupe du Monde de football 2030. Cette déclaration a été faite à l’occasion d’un entretien avec le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, mercredi à Rabat.

M. Dione a souligné que la Banque mondiale s’engage à soutenir le Maroc dans la mise en place des investissements et des projets d’infrastructure liés à cet événement. Il a précisé que ces initiatives visent à générer de l’emploi, améliorer la compétitivité du pays et favoriser une croissance économique durable. Il a également mis en avant l’excellente coopération entre la Banque mondiale et le Maroc, illustrée par la diversité des projets soutenus et leur impact sur le développement socio-économique du pays.

De son côté, Fouzi Lekjaa a rappelé que les réformes structurelles et les stratégies sectorielles mises en œuvre par le Maroc ont contribué à dynamiser le développement économique tout en consolidant l’État social. Il a mis en avant les progrès réalisés dans les infrastructures ferroviaires et sportives, ainsi que dans la protection sociale, le développement durable et l’équilibre territorial.

Le ministre a également souligné l’importance des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030 et leur contribution à la dynamique de croissance du Maroc. Il a insisté sur l’impact positif de cet événement sur plusieurs secteurs clés tels que l’emploi, l’entrepreneuriat, le tourisme, l’artisanat et le transport. L’objectif du gouvernement est d’optimiser ces retombées afin d’assurer un développement inclusif et durable en lien avec les ambitions du Royaume.

