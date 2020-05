PARTAGER CDG Prévoyance: Paiement anticipé des pensions dès le jeudi 21 mai

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) Prévoyance a annoncé, lundi, que les pensions, rentes et divers fonds de solidarité servis au titre du mois de mai seront payés par anticipation et ce, à partir de jeudi prochain. « CDG Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), poursuit sa mobilisation au service de sa clientèle et informe ses bénéficiaires que le paiement des pensions des régimes de retraites, des rentes et des Fonds de solidarité sera effectué à partir du 21 mai 2020 », indique-t-il dans un communiqué.

La CDG assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de la CNRA et du RCAR et par conséquent 148 milliards de dirhams (MMDH) de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population et de nature de prestations. Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s’appuie sur une plateforme organisationnelle moderne, un SI agile, des ressources humaines compétentes et sur un dispositif de bonne gouvernance pour servir plus de 1 million de citoyens.

LNT avec CdP