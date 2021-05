CDG Prévoyance annonce la mise en conformité de la loi n°55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives pour ses organismes gérés CNRA et RCAR.

Dans un communiqué, CDG Prévoyance explique que l’objectif étant de mettre en place en son sein les principes consacrés par la loi notamment la confiance entre l’administration et le client, la transparence et la simplification des procédures et des formalités, la réduction des coûts des services rendus pour l’usager et pour l’administration, l’amélioration continue de la qualité des services rendus aux usagers, le respect des délais, etc.

Ainsi, les clients et les bénéficiaires des prestations de la CNRA et du RCAR ne sont plus tenus de fournir plus d’un seul exemplaire des pièces constituant le dossier objet de leur demande légaliser leur signature, certifier des copies conformes à l’original, fournir le certificat de vie individuel ou collectif, fournir l’attestation de veuvage (Attestation de non remariage), fournir le certificat de prise en charge familiale ou encore fournir l’attestation d’erreur matérielle ou substantielle.

