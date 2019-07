PARTAGER La CDG et l’IDFC, partenaires dans la lutte contre les changements climatiques

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), en tant que membre du groupe de pilotage et vice-président de l’International Development Finance Club (IDFC), vient d’abriter la réunion annuelle de ce groupe à Casablanca. Cette réunion a été l’occasion d’évaluer les résultats et réalisations du Club durant la présidence assurée par l’Agence Française de Développement (AFD), renforcer les orientations stratégiques et les modes de fonctionnement du club pour asseoir son rôle en tant qu’acteur clé, aux côtés d’organismes internationaux tels que les banques de développement multilatérales et le système des Nations Unies, ainsi que de représentants du secteur privé, dans le financement du développement en ligne avec les agendas des Objectifs de développement durable et du climat.

Par la même occasion, l’IDFC, le réseau international des 24 plus importantes banques de développement régionales et nationales, et le Fonds Vert pour le Climat (GCF), instance opérationnelle du mécanisme de financement de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ont signé une déclaration de partenariat dans la perspective de devenir des partenaires stratégiques afin de répondre ensemble aux besoins de transformations pour réaliser les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

A travers ce partenariat, le Groupe CDG, Rémy Rioux, Président d’IDFC et DG de l’AFD et Yannick Glemarec, Directeur exécutif du GCF, s’engagent à renforcer l’action climatique et promouvoir des initiatives conjointes dans les domaines suivants: le partage des connaissances pour le financement et l’action climatique; l’intégration des considérations climatiques dans le portefeuille des institutions financières; la facilitation de l’accès aux ressources du Fonds vert à travers le co-financement des membres d’IDFC et leur soutien à des activités de renforcement des capacités; et la sensibilisation et la communication renforcées autour des questions climatiques.

M. Hamid Tawfiki, PDG de CDG Capital, du Groupe CDG, tient à expliquer qu’en “décembre 2018, en marge de la COP 24 en Pologne, la CDG Capital a eu l’honneur d’officialiser son accréditation au Fonds Vert afin de renforcer ses projets sobres en carbone et résilients au changement climatique au Maroc. Le Groupe CDG a rejoint neuf autres membres d’IDFC déjà accrédités au Fonds Vert. Dans ce contexte, en tant que co-président d’IDFC, fier d’accueillir cet évènement, nous sommes plus que ravis par la déclaration de partenariat signée aujourd’hui, consolidant notre coopération dans le renforcement de l’action pour le climat et la lutte contre le changement climatique à travers le monde”.

Le président d’IDFC, M. Rémy Rioux, a saisi pour sa part cette occasion pour souligner l’importance des acteurs du financement tels que les banques régionales et nationales de développement dans le soutien à la mission du Fonds vert: “Aujourd’hui, l’International Development Finance Club, le principal pourvoyeur de financements publics pour le développement et le climat au niveau global, et le Fonds vert, le plus grand fonds climatique au monde, joignent leurs forces pour renforcer la contribution des banques de développement à la finance climat et à l’alignement sur l’Accord de Paris. Ensemble, le GCF et IDFC s’engagent à rediriger les flux financiers en soutien aux transitions vers un développement durable sobre en carbone et résilient au changement climatique’’.

Quant à M.Yannick Glemarec, Directeur exécutif du GCF, il a déclaré : ‘‘Echanger des connaissances techniques et partager les bonnes pratiques est crucial pour accroître l’efficacité et la qualité à travers toutes les phases des projets de finance climat, de l’instruction, à la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation. L’IDFC permet de réaliser cet objectif à travers cette étroite coopération et ses activités conjointes. Le GCF est impatient de collaborer plus avant avec IDFC et nombre de ses membres dans notre mission de relever notre ambition pour le climat et de réaliser les engagements de l’Accord de Paris ».

A Casablanca et dans le cadre du groupe de pilotage d’IDFC, ils ont été unanimes à affirmer qu’afin d’accroître leur ambition pour le climat et de redéfinir un système financier plus tourné vers des projets, des programmes et des politiques plus favorables au climat, le Fonds Vert pour le Climat et les membres d’IDFC, qui se sont déjà engagés à aligner leurs flux financiers sur l’Accord de Paris, démontrent ainsi l’importance d’une action collective pour progresser constamment dans la lutte contre le changement climatique.

Pour rappel, l’IDFC, créé en 2011, est le principal groupe de 24 banques de développement nationales et régionales du monde, principalement actives sur les marchés émergents. IDFC est le plus grand pourvoyeur mondial de financements publics pour le développement et le climat, avec des actifs cumulés s’élevant à 4 000 milliards de dollars américains et des engagements annuels supérieurs à 850 milliards de dollars américains, dont 200 milliards de dollars américains de financement climatique. Les membres d’IDFC ont la fonction unique de soutenir les politiques nationales tout en transférant les priorités internationales dans leurs propres circonscriptions. Les membres d’IDFC sont unis et travaillent ensemble pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD) et les engagements de l’Accord de Paris sur le climat.

