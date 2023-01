Nama Holding, société d’investissement, dédiée au développement des filières industrielles à fort contenu exportateur, détenue par CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, annonce une prise de participation minoritaire dans le capital du Groupe Crossing Active Line.

Fondé par Karim Diouri et Nabil Mikou, le Groupe Crossing-Active Line, regroupant les deux sociétés Crossing et Active Line, est un groupe de sociétés dont l’activité essentiel est la conception, le développement de collections et la production d’articles de prêt-à-porter principalement en Denim, pour le compte de donneurs d’ordres internationaux.

L’investissement de Nama Holding vise à appuyer la stratégie de développement du Groupe à travers la poursuite de la diversification des marchés cibles, l’amélioration de l’excellence opérationnelle, le renforcement de la conformité aux standards de « sustainbility » ainsi que l’élargissement de la gamme produits, explique-t-on auprès de CDG Invest.

Le partenariat avec le Groupe Crossing-Active Line s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de Nama Holding visant à accompagner le développement des filières industrielles exportatrices, dont le secteur du textile et habillement, secteur qui dispose d’une forte capacité à poursuivre durablement sa dynamique de croissance et de transformation en phase avec les nouvelles tendances de consommation, les transformations profondes des chaînes de valeur, et les enjeux de développement durable, souligne la même source.

