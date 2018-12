PARTAGER CCG : Un roadshow en faveur des banques

Dans le cadre du renforcement de la proximité et du partenariat avec les acteurs du financement au niveau régional, la CCG a organisé le 06 décembre 2018 une rencontre en faveur du réseau bancaire de la région de Laâyoune, annonce un communiqué de la caisse.

Ce rendez-vous a permis de partager avec les banques partenaires de la CCG les principales réalisations en termes de garanties et de cofinancements accordés aux projets des TPME de la région. Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger avec les banquiers sur les spécificités de la région et sur les besoins des entreprises en matière de financement.

Rappelons que la CCG organise annuellement son road show en faveur des banquiers à travers les principales régions du Maroc en vue d’apporter aux acteurs du financement tout l’éclairage nécessaire sur son offre-produits. Cette démarche vient en complément des différentes actions de sensibilisation organisées par la CCG en faveur de ses partenaires.

Le road show a concerné les villes de Fès, Marrakech, Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Oujda et Laâyoune et a permis de rencontrer plus de 600 banquiers.

Il est à rappeler que la CCG a entamé dès 2010 un processus de redéploiement régional avec l’ouverture de huit centres d’affaires régionaux pour plus de proximité sur le terrain avec les banques et les entreprises.

LNT avec CdP