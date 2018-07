PARTAGER CCG lance une nouvelle capsule vidéo dédiée aux mécanismes du Fonds Innov Invest

Dans le cadre de ses actions de communication digitale auprès du grand public, et plus particulièrement auprès des porteurs de projets et jeunes entrepreneurs, la CCG vient de lancer une nouvelle capsule vidéo dédiée à la vulgarisation des mécanismes de financement du « Fonds Innov Invest ».

Cette vidéo animée en Darija a pour objectif de familiariser avec les différentes offres et solutions de financement de la CCG en faveur des startups et de l’innovation, couvrant les trois volets principaux sur lesquels intervient le «Fonds Innov Invest », à savoir le pré-amorçage, l’amorçage et le capital risque.

Il s’agit de la deuxième vidéo en motion design que propose la CCG, après celle destinée à vulgariser les produits en faveur de la TPE, et ce dans le cadre de la nouvelle stratégie de communication de l’institution visant à enrichir le contenu digital par la réalisation de capsules vidéos thématiques à la fois didactiques et ludiques.

La capsule est accessible sur la chaîne YouTube de la CCG,

Pour plus d’informations sur les solutions de financement du FII, rendez-vous ici :www.ccg.ma/innovation

https://www.youtube.com/watch?v=W6sZvAvFv94

LNT avec CdP