PARTAGER La CCBLM prend part au SIAM 2018

Dans le cadre de la 13e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui aura lieu du 24 au 29 avril prochain à Meknès, la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc (CCBLM) participera au programme des conférences.

À cette occasion, la Chambre a invité un expert de la Belgique pour intervenir dans le cadre d’échange et de partage dans le domaine de l’agriculture. Il s’agit de M. Pierre Heymans, expert dans l’industrie alimentaire en Wallonie, qui va débattre deux axes lors du deuxième jour du Salon : «Les structures d’accueil existantes pour aider les entreprises étrangères (marocaines) à s’installer», et «L’Analyse des grandes tendances dans le marché agroalimentaire pour les 30 prochaines années. Classement par ordre d’importance et impact sur le marché».

LNT avec Cp