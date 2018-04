PARTAGER CBI devient premier distributeur et intégrateur direct de solutions Cloud Microsoft

CBI, certifié Microsoft Gold Partner, est le premier intégrateur de solutions informatiques au Maroc, à accéder au statut CSP, Cloud Solutions Provider – Tier 1, Distributeur direct.

A travers ce statut, CBI devient fournisseur direct auprès de ses clients de l’ensemble des briques Cloud de Microsoft. De Microsoft Office 365 à des scénarios adaptés Microsoft Azure, il est désormais en mesure d’acquérir directement les licences Microsoft pour le compte de ses clients.

Avec sa position d’intégrateur, CBI prendra ainsi en charge l’ensemble du cycle de vie des projets Cloud de ses clients, de bout en bout. Il apportera des services de conseil, déploiement, migration, administration et support de proximité, devenant le contact de référence local, qui connait leur infrastructure IT, pour tous leurs services Cloud Microsoft, selon un communiqué du groupe.

« CBI, intégrateur IT à forte valeur ajoutée, continue conformément à son ADN, à enrichir son offre des meilleures solutions sur le marché, productrices de productivité, tout en maintenant un haut niveau de compétence et de certification. A travers notre Centre de Services, nous assurons à nos clients, un support en continu avec des équipes hautement qualifiées pour répondre à tous leurs besoins », a déclaré Khaled Benjelloun, Directeur Développement Produits et Services de CBI.

Un statut qui témoigne de la confiance de Microsoft envers l’intégrateur marocain ainsi que des compétences de CBI sur les technologies du leader américain, poursuit le communiqué.

« De par notre position de leader des plateformes et des services de productivité, chez Microsoft nous nous efforçons chaque jour à donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser leurs ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la mobilité. Bien sûr, pour le faire, nous avons besoin de nous entourer de partenaires qui partagent la même volonté. Nous sommes donc fiers de voir aujourd’hui que CBI, intégrateur marocain de renom, pourra accompagner et conseiller les clients dans le déploiement de solutions Cloud de bout en bout, visant à optimiser leur productivité tout en leur assurant de la mobilité »; a déclaré Hicham Iraqi, Directeur général de Microsoft Maroc.

A travers la consolidation de ce partenariat stratégique, CBI souhaite continuer à s’inscrire dans l’accompagnement de la transformation digitale de ses clients marocains et plus globalement, du continent africain, conclut le texte.

« Nous souhaitons offrir à nos clients des solutions hautement fiables et performantes, qui permettent de maximiser leur productivité et leur agilité pour servir leurs ambitions futures. Très prochainement, d’ici l’été, CBI lancera une nouvelle marque Cloud ainsi qu’une plateforme de vente digitale, une Marketplace. Elles abriteront une offre complète de produits, solutions et services Cloud packagés», selon Khaled Benjelloun.

LNT avec CdP