Casabus opéré par alsa a pris part à la 14ème édition du Marathon International de Casablanca, qui s’est déroulé le 28 et 29 Octobre courant, en tant que transporteur officiel de la manifestation, explique un communiqué de presse.

Ce partenariat matérialise la volonté du groupe Alsa de contribuer au rayonnement des villes dans lesquelles il opère, notamment Casablanca, en participant activement aux activités culturelles, artistiques et sportives.

Casabus opéré par alsa a déployé un dispositif multi-dimensionnel afin d’apporter une réelle touche à cet évènement. Tout d’abord, Casabus a délocalisé son « bibliobus », au sein du village du marathon pendant tout le week-end, donnant ainsi l’opportunité au public casablancais, grands et petits, de partager des moments de lecture, de coloriage, et de jeux éducatifs à bord de ce véhicule convivial.

Casabus a également mis à leur disposition un bus pour transporter les athlètes, leur offrant ainsi une mobilité efficace de leur lieu de résidence jusqu’au point de la course.

En outre, Casabus a encouragé ses collaboratrices et collaborateurs à prendre part aux compétitions. Six collaborateurs ont ainsi participé aux différentes catégories, allant des 10km, au marathon en passant par le semi-marathon. Cette implication des équipes d’Alsa reflète la priorité accordée par le groupe à la santé de ses équipes.

Mehdi Safouane, directeur général de alsa albaida a souligné « l’engagement de Casabus de continuer à jouer un rôle essentiel dans la vie de Casablanca, qui ne se limite pas à offrir un transport moderne et sécurisé, mais en favorisant le développement d’activités culturelles, artistiques et sportives, qui renforcent les valeurs du partage et du vivre-ensemble ».

