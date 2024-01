Les autorités locales de Casablanca ont entamé le vendredi 12 janvier la destruction des constructions illégales érigées autour du mausolée de Sidi Abderrahmane, un des sites les plus emblématiques de la ville, localisé sur une presqu’île près d’Aïn Diab. Sur place, nous avons observé les opérations de démolition de ces structures anarchiques, souvent associées à des activités de charlatanisme. Ces pratiques engendraient des détritus qui portaient atteinte à la beauté et à l’héritage historique du mausolée de Sidi Abderrahmane. Dans le cadre d’un projet d’embellissement de la zone côtière d’Aïn Diab, visant à transformer cet espace en lieu de loisirs, de promenade et d’activités sportives, cette initiative représente une étape importante. Une amélioration significative avait déjà été réalisée en 2013 avec la construction d’un pont facilitant l’accès à l’îlot.

LNT

