PARTAGER Casablanca: Un premier Salon marocain des jeux vidéo en mars

La ville de Casablanca accueillera, du 27 au 29 mars prochain, la première édition du salon marocain des jeux vidéo « Casablanca Gaming Expo », qui va rassembler tout l’écosystème du gaming national et africain.

Le Salon vient, ainsi, accompagner un secteur en perpétuelle effervescence, puisque le Maroc, fort d’une industrie du gaming comptant plus de trois millions de joueurs marocains actifs et réalisant un chiffre d’affaire dépassant les 840 millions de dirhams (MDH), « représente aujourd’hui un véritable hub dans les jeux vidéo », indique un communiqué des organisateurs.

Promouvoir le secteur, divertir la jeunesse, susciter des vocations, créer de nouvelles opportunités, « Casablanca Gaming Expo » offrira un plateau unique qui réunira une communauté grandissante de joueurs marocains (sur PC, console et mobile), de créateurs et développeurs de jeux, de médias et influenceurs, d’entreprises nationales et internationales, ainsi que de startups marocaines et africaines et ce, dans un espace d’échange, de partage et de compétition, fait savoir la même source.

L’idée du salon, co-organisé par l’agence marocaine Willy & Willy et l’agence GG Agency spécialisée dans l’événementiel de l’e-sport et le gaming, « est née suite à une étude que nous avons mené autour de la consommation des jeux vidéo au Maroc et en Afrique. Aujourd’hui, le marché présente des perspectives attrayantes », a souligné Karim Moubarik, directeur général de GG Agency, cité par le communiqué.

L’objectif, a-t-il poursuivi, est de créer une synergie entre les différents acteurs du domaine (développeurs, joueurs, créateurs et marques) afin de faire connaître le potentiel du marché local au niveau national, continental et international, mais aussi pour sensibiliser les pouvoirs publics quant à l’importance de ce marché et l’intérêt croissant des marocains pour ce dernier.

En plus de créer des opportunités pour promouvoir les jeunes talents, « Casablanca Gaming Expo » fera la part belle à des startups africaines, qui auront l’occasion de présenter des jeux vidéo entièrement conçus et développés en Afrique, par des ressources africaines.

Le salon est également porteur d’une mission pédagogique et de sensibilisation, pour une pratique plus responsable du jeu vidéo, en s’adressant à tous les publics, essentiellement aux parents en qualité d’acheteurs et d’accompagnateurs de leurs enfants et aux joueurs en tant que prescripteurs.

En 2018, le Maroc s’est classé troisième parmi les pays africains en matière de gaming. Avec plus de 3 millions de joueurs actifs, le Royaume est valorisé à 49 millions de dollars, chiffre qui représente les transactions et micro-transactions effectuées par les Marocains, versés aux entreprises étrangères (achat de jeu dématérialisé, achat monnaie virtuelle, matériel gaming, etc.).

LNT avec CdP