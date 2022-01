Prévention contre le Covid19 oblige, les habitants de Casablanca ont largement célébré la fête du nouvel an en mode sobre et en famille.

L’heure à la mobilisation était surtout pour les forces de police qui étaient déployés à travers l’ensemble de la ville, comme c’était le cas à travers toutes les régions du Royaume, dans l’objectif d’assurer la sécurité, veiller au respect de l’ordre et des mesures préventives de lutte contre le coronavirus.

Ainsi, un important dispositif d’unités mobiles et fixes, notamment à travers des barrages de contrôle, était déployé pour veiller à la sécurité des citoyens et à l’application du couvre-feu durant cette soirée de fin d’année. Le gouvernement avait annoncé une série de mesures pour lutter contre la propagation du virus, portant sur l’interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An, de l’organisation des soirées et programmes spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques, la fermeture des restaurants et des cafés et un couvre-feu nocturne dans la nuit du Nouvel An.

Crédits photos : Ahmed Bousssarhane/lnt.ma

