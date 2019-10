PARTAGER Casablanca: Tibu Maroc présente la 1ère promotion de son programme « Intilaqa »

L’association Tibu Maroc a présenté, vendredi à Casablanca, la 1ère promotion de son programme d’employabilité des jeunes en situation de NEET (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) par le sport baptisé « Initiative Intalaqa ». Lancé avec le soutien de la Fondation Drosos, ce programme, premier de son genre en Afrique, vise à faire de la passion pour le sport une clé d’entrée vers l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de NEET et les armer des outils les plus demandés par les employeurs tout en les orientant vers les secteurs du sport les plus productifs et les plus générateurs d’emploi.

L’esprit d’Intilaqa « va vers la jeunesse afin de la potentialiser, libérer les énergies et assurer pour elle les chemins de la réussite personnelle et professionnelle dans les métiers du sport », a souligné, à cette occasion, Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président de l’organisation TIBU Maroc.

Intilaqa est un cursus qui croise la formation technique et pédagogique, avec l’expérience professionnelle dans des structures d’industrie du sport et de l’éducation par le sport afin de favoriser au maximum l’employabilité des bénéficiaires. Chaque année, une centaine de jeunes appartenant à des quartiers défavorisés vont pouvoir se former selon les besoins du marché du travail émergeant en général, et sportif en particulier, pour faciliter leur insertion professionnelle.

En effet, ils suivront un programme de formation qui a pour objectif de développer leurs compétences techniques et comportementales, afin de les qualifier à s’insérer activement dans le monde de travail, et devenir des « Changemakers » dans leur communauté.

A l’horizon 2021, Tibu Maroc compte insérer plus de 200 jeunes dans le monde professionnel à travers des postes de coachs et managers sportifs dans des structures et clubs sportifs ainsi que des entrepreneurs sociaux sportifs. Depuis le lancement de son programme, l’association a mis en place une alliance baptisée « Sport for Employment » à laquelle ont adhéré plusieurs entreprises du secteur privé.

LNT avec MAP