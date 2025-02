L’ONG Tibu Africa et Xylem, expert mondial en gestion de l’eau, ont annoncé, jeudi, le lancement d’un programme sportif dans 10 écoles primaires publiques de Casablanca, afin de sensibiliser les élèves à la préservation de l’eau tout en favorisant leur bien-être physique et mental.

Dans le cadre de ce partenariat, chaque école devient un véritable laboratoire de transformation, explique un communiqué conjoint, précisant que grâce à l’initiative « Splash », un outil pédagogique innovant conçu par Xylem, les élèves adoptent des pratiques responsables d’utilisation de l’eau. Parallèlement, les sessions sportives, vectrices de discipline et de résilience, leur offrent une occasion unique de grandir, d’apprendre et de se dépasser.

À travers des ateliers ludiques et dynamiques, les élèves explorent comment protéger cette ressource précieuse tout en découvrant leur plein potentiel physique, ajoute la même source, notant qu’en plus d’être encadrés par des experts et des animateurs passionnés, les élèves plongent dans une aventure éducative où chaque goutte d’eau et chaque mouvement ont un impact durable.

« Chez Xylem, nous sommes convaincus que l’accès au sport va bien au-delà de l’activité physique : c’est un puissant levier d’éducation et de sensibilisation, » a affirmé, Nadia Chraibi de Xylem Watermark (RSE) Leader Afrique, citée dans le communiqué.

« À travers notre engagement avec l’initiative Génération Sportive de Tibu Africa, nous souhaitons non seulement équiper certaines écoles publiques en matériel sportif, mais aussi éveiller les jeunes générations aux défis du développement durable et à l’importance de la préservation de la ressource en eau, un enjeu majeur face au stress hydrique que connaissent notre pays et notre continent », a-t-elle relevé.

De son côté, Mohamed Amine Zariat, président-fondateur de Tibu Africa, a souligné l’importance de cette collaboration.

« Nous sommes fiers d’unir nos forces avec Xylem pour une cause aussi essentielle. L’éducation et le sport sont de puissants catalyseurs de changement, et à travers ce programme, nous insufflons aux jeunes non seulement des valeurs d’engagement et de responsabilité, mais aussi une vision durable pour leur avenir et celui de leur environnement. Chaque enfant sensibilisé aujourd’hui devient un acteur du changement de demain, et cette génération montante incarne l’espoir d’un monde plus conscient et solidaire », a-t-il dit.

Selon le communiqué, ce programme s’inscrit dans la lignée des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment l’ODD 6 (Eau propre et assainissement) et l’ODD 3 (Bonne santé et bien-être). En favorisant l’éducation environnementale et l’activité physique, Xylem et Tibu Africa contribuent activement à une société plus équitable et durable.

Avec ce programme, Xylem et Tibu Africa réaffirment leur engagement pour une génération plus consciente, plus active et mieux préparée à construire un avenir durable. Parce que chaque initiative éducative d’aujourd’hui est une promesse pour demain, rapporte-t-on.

LNT avec Map

