TELUS International (cotée à la Bourse de New York et de Toronto sous le symbole TIXT), une entreprise pionnière dans le secteur de l’expérience client numérique (CX), spécialisée dans le développement et la fourniture de solutions de pointe, telles que l’intelligence artificielle et la modération de contenu, a récemment inauguré son nouveau siège à Casablanca, au Maroc. Ce bâtiment, certifié pour ses normes écologiques, a été ouvert en présence de personnalités telles que Ghita Mezzour, ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Isabelle Valois, ambassadrice du Canada au Maroc, Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International, et Anthony Lacopo, vice-président de l’entreprise au Maroc.

Le nouveau siège de TELUS International, d’une superficie de 7.500 m² et réparti sur sept étages, répond à trois critères de certification écologique : Bâtiment Bas Carbone/Low Carbon Building (BBCA), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Haute Qualité Environnementale (HQE) et OsmoZ pour l’environnement de travail. Le bâtiment, éco-responsable, est équipé de panneaux solaires sur le toit et produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Lors de cette inauguration, Mme Mezzour a exprimé sa satisfaction quant à l’établissement de TELUS International dans l’espace moderne de Casa Near Shore, le plus grand parc d’Afrique du Nord. Elle a souligné que le Maroc est désormais la deuxième destination d’outsourcing en Afrique et la vingt-huitième au niveau mondial. Elle a également mis en avant la croissance du Maroc dans l’attractivité des sites offshore, générant un chiffre d’affaires significatif et employant un grand nombre de personnes.

Mme Mezzour a également annoncé que TELUS International au Maroc a déjà embauché 650 talents et prévoit d’en recruter 1500 d’ici fin 2024, et 4000 dans les années à venir. Ces employés contribueront aux solutions numériques de l’entreprise dans des domaines tels que la gestion de la relation client et l’assistance technique via des canaux numériques.

Pour soutenir les ambitions des acteurs de l’outsourcing au Maroc et attirer de nouveaux investisseurs, le pays mise sur la formation dans les métiers du digital à forte valeur ajoutée. Un programme de formation a été lancé en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, intégrant l’enseignement des métiers du digital dans 12 universités publiques.

L’ambassadrice du Canada au Maroc, Mme Valois, a salué l’évolution du Maroc dans divers secteurs et a souligné que l’installation de TELUS International renforcera les liens entre le Maroc et le Canada, deux pays partageant des valeurs communes.

Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International, a exprimé sa fierté de l’implantation de l’entreprise au Maroc, un pays stratégique pour la croissance de l’entreprise. Il a mis en avant le potentiel du Maroc en tant que centre de services aux entreprises, doté d’un bassin de talents numériques exceptionnels.

Anthony Lacopo, vice-président de TELUS International au Maroc, a souligné l’enthousiasme de l’entreprise pour son expansion au Maroc, un lieu stratégique pour mieux servir les clients en Europe et en Amérique du Nord et contribuer à l’économie locale.

TELUS International emploie plus de 70 000 personnes dans plus de 70 centres à travers le monde, opérant dans plus de 50 langues. Le site marocain vient renforcer la présence internationale de l’entreprise, aux côtés de ses autres sites en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

LNT