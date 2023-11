Trois conventions visant à promouvoir les activités culturelles et artistiques au niveau de la ville de Casablanca ont été signées, samedi, à l’occasion de l’inauguration de la cathédrale Sacré Cœur.

Signée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Commune de Casablanca, la première convention porte sur l’organisation de manifestations culturelles et la réhabilitation d’infrastructures culturelles et du patrimoine architectural historique de la ville.

La deuxième convention engageant, en plus du ministère et de la Commune de Casablanca, la société Casablanca Events & Animation, mandate cette dernière pour la supervision, la coordination et l’organisation de manifestations culturelles et sportives au niveau de la Commune de Casablanca, avec pour objet de promouvoir le rayonnement et l’attractivité de la ville.

La troisième convention, signée aussi par les trois partenaires, investit Casablanca Events du mandat de gestion, d’animation et d’entretien de la cathédrale Sacrée Cœur et de ses différentes infrastructures, également dans l’objectif de développer et de promouvoir la chose culturelle au niveau de la ville de Casablanca.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a affirmé que ces conventions visent à « mettre la ville de Casablanca au cœur de l’industrie culturelle, la culture étant porteuse d’opportunités réelles de développement et de création d’emplois en faveur des jeunes ».

« Nous agissons pour asseoir les fondements d’une industrie culturelle nationale forte », a dit le ministre, qui s’est réjoui que Casablanca soit « au coeur de cette dynamique » avec des « projets culturels d’envergure » réalisés ou en cours.

Ces conventions visent à promouvoir davantage le rayonnement culturel de la métropole, a souligné M. Bensaid, notant que « parmi les volets prometteurs de l’industrie culturelle figurent les jeux vidéo ». Casablanca, a-t-il tranché « est bien placée pour jouer un rôle de premier plan en la matière ».

Pour sa part, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a mis l’accent sur les efforts déployés par l’ensemble des parties concernées pour la restauration de la cathédrale Sacrée Cœur, avec des travaux qui ont duré huit ans et qui ont pris soin des petits détails pour respecter le cachet architectural de cet édifice historique.

« Nous agissons pour la préservation du patrimoine architectural de Casablanca, une ville qui regorge de monuments historiques. L’inauguration de cette cathédrale s’inscrit dans cette perspective. Ceci est à même de développer davantage la dimension culturelle de la métropole, et de lui donner un nouvel élan, pour une ville vivante sur le plan culturel », a souligné Mme Rmili.

La soirée inaugurale de la cathédrale Sacré Cœur a été marquée par des concerts musicaux et artistiques donnés par des artistes marocains et étrangers, dans une ambiance spirituelle qui inspire les valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance, de la cohésion entre les cultures et du partage des valeurs religieuses nobles.

LNT avec MAP

