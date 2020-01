PARTAGER Casablanca-Settat – Wallonie : De nombreux chantiers de coopération pour 2020

La région de Casablanca-Settat et la Wallonie ont signé, mardi à Namur, un accord qui définit les domaines prioritaires de leur coopération et les initiatives planifiées pour l’année 2020.

L’accord a été signé par Mustapha Bakkoury, président du Conseil régional de Casablanca-Settat et Elio Di Rupo, ministre-président du gouvernement wallon, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, de l’ambassadeur du Royaume auprès de l’Union européenne, Ahmed Rahhou, du directeur général de la société d’investissements et d’activités économiques de la région de Casablanca-Settat, El Mostafa Oualim et du délégué général de la Wallonie–Bruxelles à Rabat, Motonobu Kasajima.

En vertu de cet accord, les deux parties conviennent de concentrer leurs efforts dans les domaines de la formation et l’insertion socioprofessionnelle, l’agroalimentaire, le développement durable et les énergies renouvelables, ainsi que la gouvernance dans le sillage de la mise en œuvre par le Maroc du chantier de la régionalisation avancée.

Dans une déclaration à la MAP, M. Di Rupo a souligné que « cet accord est dans le plus grand intérêt à la fois du Maroc et de la Belgique et des régions de Casablanca-Settat et de la Wallonie ».

Le ministre-président de la Wallonie a relevé l’importance pour les régions d’avoir des relations institutionnelles de coopération et d’échange parce que « les régions ont une connaissance plus approfondie des besoins des populations et de la réalité sur le terrain ».

Il s’agit, selon M. Di Rupo, d’ »une diplomatie régionale efficace que nous entretenons et nous renforçons au service des deux régions et des deux pays ».

Pour M. Bakkoury, « la convention signée aujourd’hui avec la Wallonie, qui a un poids économique important en Belgique et en Europe, est le prolongement d’un processus de coopération régionale réussie dans plusieurs domaines ».

Dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, a-t-il expliqué, la région de Casablanca-Settat souhaite s’inspirer de l’expérience wallonne notamment en matière de gouvernance régionale.

Au cours de sa visite en Belgique, M. Bakkoury s’était entretenu, lundi, avec Frédéric Daerden, vice-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Willy Borsus, vice-président du gouvernement wallon, sur les moyens de renforcer la coopération décentralisée.

LNT avec Map