Casablanca-Settat : Lancement de travaux d’alimentation en eau potable

Le Wali de la région de Casablanca-Settat vient de donner le coup d’envoi des travaux de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement liquide des douars Lahfaya et Laamamra relevant de la Commune Urbaine de Bouskoura. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme INDH-Inmae mis en place par Lydec, et dont le coût global est de 44,2 MDH. Lydec procédera ainsi à la réalisation d’un réseau de 28,7 km pour alimenter 1.691 foyers en eau potable et d’un réseau d’assainissement liquide d’environ 10 km ainsi que 8 fosses septiques au profit de 871 foyers.

Il est à noter que le projet INDH-Inmae concerne 91 847 foyers à raccorder aux réseaux d’eau potable et d’assainissement liquide. A ce jour 50% des foyers ont été raccordés, soit 45 517 foyers, 17% sont en cours de travaux, (15 922 foyers) , 15% en cours d’études (14 095 foyers), et 18% (16 313 foyers) en attente de financement.

