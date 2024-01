Une convention-cadre pour le développement des zones industrielles au niveau de la région de Casablanca-Settat, a été signée, vendredi à Casablanca.

Cette convention-cadre, qui implique comme partenaires le Conseil de la région de Casablanca-Settat, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Economie et des Finances et la wilaya de la région Casablanca-Settat, vise à développer des zones industrielles au niveau de la région de Casablanca-Settat, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement régional de Casablanca-Settat 2022-2027.

Ladite convention, signée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia et le président du conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, s’assigne comme objectifs l’amélioration de l’offre territoriale de la région, l’attraction de l’investissement créateur de valeur ajoutée, la création d’emplois qualifiés et durables et l’aménagement de zones industrielles et de zones d’activité de proximité.

Au menu, la création de quatre zones industrielles, à savoir la zone industrielle Laghdira à la province d’El Jadida sur 257 ha, la zone industrielle Had Soualem à la province de Berrechid sur 78 ha, la zone industrielle Fiaset à la commune Mzamza (province de Settat) sur 52 ha et la zone d’activité de proximité Arrachad à la commune Mjjatia Oulad Taleb (Province de Médiouna) sur 4 ha.

À cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a affirmé que cette convention-cadre vise à renforcer l’infrastructure dédiée à l’investissement dans le secteur industriel, contribuant ainsi au renforcement du positionnement de la région de Casablanca-Settat.

Le ministre a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que Casablanca-Settat « occupe le devant de la scène nationale en matière de développement industriel, d’innovation industrielle et de création d’emplois ».

Il a, en outre, mis en avant la position de premier plan de cette région dans la qualification des compétences nécessaires au développement de l’industrie nationale, soulignant que la région de Casablanca-Settat dispose de tous les atouts pour abriter la majorité des secteurs industriels.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a affirmé que la signature de la Convention-cadre pour le développement des zones industrielles « s’inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI en faveur du développement d’une industrie à valeur ajoutée, durable et capable de créer des opportunités d’emploi ».

M. Maâzouz a noté, en outre, que cette convention permettra de mettre en œuvre l’un des principaux piliers du Plan de développement régional de Casablanca-Settat.

Il a ajouté que « le renforcement de l’offre foncière et la mise en place des facilités nécessaires contribueront à attirer de nombreux investisseurs et à créer d’importantes opportunités d’investissement, ce qui développera la position du Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation, renforçant ainsi la souveraineté économique du pays ».

Faisant le point sur la nouvelle stratégie industrielle nationale, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, présent lors de cet événement, a mis l’accent sur l’ambition partagée d’atteindre la souveraineté industrielle du Maroc et ce, à travers la minimisation de la dépendance aux importations et le soutien de la production locale.

LNT avec MAP

