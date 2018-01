PARTAGER Casablanca-Settat : Un bilan pluviométrique important durant les 48h passées

Il a plus plu au cours des dernières 48 heures dans la région de Casablanca-Settat que durant tout le mois de décembre dernier, de quoi conforter l’espoir retrouvé des agriculteurs après un début de campagne très alarmant.

Durant les deux derniers jours, à lundi à 08H00, c’est la zone de Settat qui a enregistré les plus importantes précipitations, avec une pluviométrie de 67 mm, suivie d’El Jadida et de Berrechid (63 mm), Benslimane (55 mm) et Sidi Bennour (45 mm), apprend-on auprès de la Direction région de l’agriculture (DRA).

Le Grand Casablanca, dont la métropole et Mohammedia, n’a pas été oublié par la clémence du ciel, en recevant 40 mm de pluies, a souligné le Directeur régional dans une déclaration à la MAP, Abderrahim Naili, qui semblait soulagé par les dernières précipitations.

« C’est comme un pénalty à la dernière minute du match », s’est-il réjoui en empruntant une allégorie du registre footballistique, annonçant des prévisions météorologiques « de bon augure ».

Dans un rapport sur l’état d’avancement de la campagne agricole 2017-2018, au 28 décembre dernier, la DRA avait fait état d’un cumul pluviométrique de 40 mm à partir du 10 décembre 2017, alors que la moyenne enregistrée depuis le début de la campagne s’est élevée à 76 mm, soit un déficit de 53% et 51% respectivement par rapport à la campagne agricole précédente (160 mm) et par rapport à la moyenne pluriannuelle (154 mm).

La région de Casablanca-Settat est souvent qualifiée de « grenier » du Maroc, grâce à son importante production dans des filières aussi névralgiques que les céréales, la betterave et les légumineuses.

LNT avec Map