Casablanca-Settat : 6.719 MDH investis en 9 ans dans le secteur agricole

Le rythme d’investissement dans le secteur agricole, au niveau de la région Casablanca-Settat, a connu « une évolution très importante », avec 6.719 millions de dirhams (MDH) de 2009 à 15 décembre dernier, indique la Direction régionale de l’agriculture (DRA).

Les subventions directes accordées aux agriculteurs, dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA), ont augmenté «de façon significative» pour s’établir, pendant la même période, à 2.629 MDH, à la mesure de l’accroissement des dossiers d’investissement présentés.

Cette augmentation s’explique par « la proximité des 11 Guichet Unique de la région, la simplification de la procédure pour l’octroi des aides financières et la réduction du temps nécessaire pour le traitement des dossiers », fait observer la DRA dans un rapport.

Les rubriques d’investissement des aides de l’État concernent particulièrement les équipements des exploitations en matériels agricoles (17%), les aménagements hydro-agricoles et irrigation (54%), l’intensification de la production animale (26%) et l’arboriculture, étables et unités de valorisation (3%).

De même, le nombre des bénéficiaires a connu également « une augmentation importante » avec un cumul de 115.393 bénéficiaires, soit 12.821 par an, souligne le rapport.

LNT avec Map