Casablanca : un séminaire autour des enjeux de la mobilité dans la ville

La Wilaya de la Région de Casablanca-Settat, le Conseil Communal de Casablanca et Casa Transport, organisent le mardi 13 novembre 2018 un séminaire sous le thème « Plan des déplacements urbains de Casablanca, premiers résultats et horizons. »

Cette rencontre sera l’occasion de présenter les premiers résultats des études d’actualisation du Plan des Déplacements Urbains, notamment le diagnostic de la situation actuelle et l’évolution de la mobilité. La journée sera également consacrée au débat et à l’échange afin de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes aux défis de la ville en termes de mobilité urbaine pour les 15 prochaines années : enjeux de volume, de capacité, de maitrise d’urbanisation et de la place de la voiture.

A travers cette démarche participative, Casa Transport souhaite fédérer et faire adhérer ses différents partenaires institutionnels et l’ensemble de son écosystème à une vision commune, intégrée, cohérente et réalisable de la mobilité à Casablanca, au service des Casablancais.

LNT avec CDP