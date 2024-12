Une rencontre élargie a été organisée, vendredi à Casablanca, dans le cadre des concertations régionales pour l’élaboration de la feuille de route du commerce extérieur pour l’année 2025.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce chargé du Commerce Extérieur, Omar Hjira, le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, le Président du Conseil de la Région Casablanca-Settat, Abdellatif Maazouz, ainsi que des représentants des Chambres professionnelles, des exportateurs et des acteurs économiques de la région, a été l’occasion de recueillir les propositions des différents acteurs du secteur de l’exportation, tout en mettant en lumière les perspectives prometteuses de la Région.

À cette occasion, M.Hjira a souligné que cette rencontre permet d’étudier les potentialités et les atouts de la région de Casablanca-Settat, qui regorge de plusieurs potentialités dans des secteurs industriels clés, tels que l’aéronautique et l’automobile, de réfléchir aux moyens de renforcer sa position industrielle, et de partager son savoir-faire avec d’autres régions du Royaume.

Le Secrétaire d’Etat a précisé, dans une déclaration à la MAP, que les revenus financiers de la région représentent 32% du produit intérieur brut (PIB) du Royaume et 47 % du total des exportations marocaines, notant que la région représente le premier pôle d’investissements étrangers et enregistre un chiffre record en entreprises nouvellement créées chaque année au niveau national.

Et de soutenir que grâce à la politique éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la région de Casablanca-Settat constitue un pôle industriel à l’échelle nationale et internationale, grâce à ses infrastructures et ses atouts économiques.

Cette rencontre s’inscrit dans une série de concertations régionales au niveau de toutes les régions du Royaume, et repose sur une approche participative, dans le but d’élaborer une nouvelle stratégie nationale pour le commerce extérieur, axée sur l’augmentation du chiffre d’affaires des exportations et la diversification des marchés internationaux.

LNT avec Map

