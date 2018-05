PARTAGER Casablanca planche sur un meilleur modèle de mobilité

La Wilaya de la région de Casablanca-Settat et le Conseil Communal de Casablanca ont organisé, mercredi 9 mai, une journée de réflexion dans le but d’échanger sur les différentes problématiques de la mobilité au sein de la métropole.

Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cet événement, à savoir le développement de l’offre de stationnement, la gestion optimale de la demande de transport, ou encore la nécessaire conciliation entre transport et durabilité.

Intervenant à cette occasion, Abdelaaziz Omari, Président du Conseil Communal de Casablanca, a déclaré qu’il fallait une réflexion commune pour répondre aux défis immédiats et futurs de la problématique de la mobilité au niveau de Casablanca.

M. Omari a également mis l’accent sur la nécessité de l’amélioration de l’offre de mobilité à Casablanca, et a soulevé la question de son coût élevée et de qui devrait le supporter.

« Il est aujourd’hui nécessaire d’engager une réflexion pour une gestion intelligente de la circulation et trouver des solutions adéquates aux problématiques des passages piétons et des lieux de stationnement, notamment à travers la construction de parkings souterrains », a-t-il affirmé.

Pour sa part le président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury, a affirmé qu’il ne pouvait pas y avoir de développement économique et social sans mobilité. « Il est primordial d’élaborer une vision commune dans le domaine des transports pour rendre paisible le quotidien des citoyens en mettant à leur disposition des moyens de transports publics de qualité », a-t-il déclaré.

M. Bakkoury a également soulevé la problématique de transport dans la banlieue de Casablanca, notamment à Dar Bouazza et Médiouna, rappelant que la région Casablanca-Settat œuvre, en partenariat avec tous les intervenants, pour faire face à une multitude de défis à travers le lancement de plusieurs chantiers, dont l’élargissement du réseau du tramway.

Pour sa part, le Wali, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Mohamed Faouzi, a appelé à faire face aux défis de la mobilité à travers une offre qui répond aux »besoins légitimes » des populations, rappelant, dans ce contexte, que le gouvernement a adopté plusieurs mesures visant le renforcement des structures des transports pour garantir l’efficacité de la mobilité urbaine.

AL