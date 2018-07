PARTAGER Casablanca : Le parc Sindibad se dote d’une piste de karting

Le parc Sindibad ajoute une nouvelle activité pour les jeunes et les moins jeunes, le karting, qui est opérationnel à partir du 25 juillet.

Pour cette nouvelle activité, le parc Sindibad s’est doté d’une piste professionnelle sur une surface totale de 15 000 m². D’une longueur de près de 800 mètres et d’une largeur de 7 mètres, elle est située à proximité de l’entrée du parc, est facilement accessible à partir de la corniche. Un tronçon est réservé aux jeunes qui auront à leur disposition des karts juniors. Les adultes bénéficient quant à eux de karts seniors et biplaces.

Tous les karts proviennent de Sodikart, fabricant français et leader mondial du secteur.

L’aménagement du nouveau karting est réalisé suivant les normes professionnelles, selon un communiqué du parc. La sécurité est assurée par des plots modulables et la piste est délimitée par un marquage au sol inspiré de la compétition. Côté équipements, le karting dispose d’espaces dédiés à une cafétéria, un espace de briefing et une terrasse surélevée pour les spectateurs et les visiteurs.

Les professionnels peuvent profiter d’une mise à disposition de la piste au profit des pilotes désirant s’entrainer et se préparer aux différentes compétitions. Le circuit peut également recevoir les opérations de test drive organisées par les concessionnaires automobiles.

Durant l’inauguration du Sindibad Karting, Amine Mennane, Vice Champion du Maroc en 2011 et 2 fois Champion du Maroc en Rookie, ainsi que Allal Malouf Champion du Maroc en Karting et Vice-Champion du Maroc en Legend Car, ont accompagné et initié les journalistes et autres invités présents lors d’une séance de baptême Karting. Ils ont également effectué une démonstration et une course exhibition Karting.

Cette rencontre a été animée par M. Mounir Messari (Paco), Maitre de cérémonie et Vice-Président de la fédération Royale Marocaine des Sports Urbains et grand habitué des événements de sports automobiles au Maroc.

LNT avec CdP