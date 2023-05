Le coup d’envoi de l’Africa Sports Expo a été donné jeudi à Casablanca, en présence du ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Africa Sport Expo, organisé du 25 au 28 mai, se positionne comme une véritable plateforme de débats et d’échanges autour des grandes questions liées à l’actualité sportive nationale et internationale.

Ce rendez-vous sera consacré, jeudi et vendredi, aux professionnels du secteur pour découvrir les nouvelles tendances et les dernières technologies, échanger sur les enjeux du marché, tandis que le samedi et dimanche seront consacrés au public pour découvrir les nouvelles spécialités et les diverses animations et spectacles interactifs.

A cette occasion, M. Benmoussa a indiqué que ce salon montre le grand dynamisme dont témoigne le secteur sportif qui a besoin du secteur privé, en plus du secteur institutionnel comme le ministère et les fédérations sportives au Maroc.

Dans une déclaration à la presse, il a ajouté que « le but de notre participation est de soutenir cette exposition, de sensibiliser les jeunes à la pratique du sport, et d’inciter les investisseurs marocains et étrangers à investir dans le secteur du sport au Maroc ».

Il a noté que « le secteur du sport contribue à la création d’opportunités d’emplois, et il y a un grand nombre de jeunes qui investissent dans ce secteur avec des idées innovantes et des startups, et nous soutenons de telles initiatives » .

Le salon accueillera la 3 e édition des Morocco Sports Awards, évènement prestigieux et de référence dont l’objectif est de valoriser les bonnes pratiques, mettre en lumière les initiatives prometteuses et rendre hommage aux personnalités sportives marocaines qui se sont distinguées durant l’année 2022.

Africa Sport Expo se compose de plusieurs chapiteaux dont un consacré aux entreprises opérant dans l’industrie du sport souhaitant promouvoir leurs produits et services auprès de partenaires potentiels ou du grand public. Un second espace couvert est lui dédié aux institutions sportives nationales ou internationales notamment les fédérations qui veulent aller à la rencontre de pratiquants potentiels. Le salon dispose aussi d’un musée du football national qui retrace notamment les grandes heures de l’histoire des Lions de l’Atlas.

Les visiteurs auront droit également à un espace d’animations sportives ludiques, innovantes et participatives portées par des acteurs privés et des fédérations. La découverte de nouvelles disciplines et la promotion de la pratique du sport en seront le fil conducteur.

Environ 50.000 visiteurs sont attendus à cet événement qui réunit 150 exposants de 25 pays.

LNT avec Map

Partagez cet article :