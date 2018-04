PARTAGER Casablanca : Ouverture de la 11è édition du Salon Auto Expo 2018

Le Chef de gouvernement, Saâd Eddine El Othmani a inauguré, mardi à Casablanca, la 11è édition du Salon de l’automobile « Auto Expo », qui se poursuit jusqu’au 22 avril avec la participation de plus de 50 exposants, dont 33 marques d’automobiles et 13 marques de motos.

Initiée par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation biannuelle se déroule pour la première fois dans la zone de l’ancien aéroport Casa Anfa et rassemble stands de banques et de sociétés de financement et d’assurance.

Dans une déclaration à la presse, M. El Othmani a estimé que l’Auto Expo s’inscrit dans la dynamique que connait l’économie nationale notamment dans le secteur de l’automobile.

Le chef de gouvernement a également mis l’accent sur l’importance que revêt ce rendez-vous, précisant que le développement de ce secteur passe par la valorisation de nouveaux produits.

Il a en outre rappelé que le Maroc figure parmi les pays leaders en matière de fabrication de voitures, soulignant que la stratégie du gouvernement accorde un intérêt particulier à l’économie verte via notamment l’utilisation et la commercialisation de voitures hybrides et électriques.

De son coté, Le secrétaire d’État chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a déclaré que ce salon offre à découvrir des innovations en matière de moteurs et de carrosserie, outre l’exposition des voitures hybrides et électriques. Il a expliqué que cet événement constitue une occasion pour les professionnelle pour faire améliorer le secteur, rappelant que les deux dernières années étaient marquées par des ventes « exceptionnelles » et l’année 2018 va être relancer grâce à l’auto expo.

Le président de l’AIVAM, Adil Bennani, a de son côté indiqué que l’édition 2018 de l’Auto Expo est une plateforme d’expositions, de rencontres, de démonstrations et de ventes, précisant que toutes les marques exposeront leurs derniers modèles et leurs récentes innovations technologiques au service de l’environnement et de la sécurité.

Plusieurs thématiques alimenteront ce Salon notamment l’avenir de la voiture électrique ou hybride, la fiscalité du secteur, la contrefaçon des pièces de rechange et la sécurité, le marché de l’occasion et de la vétusté du parc, et la dématérialisation des procédures d’homologation et d’immatriculation.

Au programme de cette manifestation figurent également de nombreuses activités ludiques et d’animations sécurisées au profit des enfants.

LNT avec Map