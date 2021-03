Dimanche 28 février 2021, les travaux de déviation d’une importante conduite d’eau potable, située à l’intersection des boulevards Oqba Ibnou Nafiî et Mohamed Zefzaf, ont été achevés avec succès, annonce un communiqué de Lydec. Cette opération d’envergure entre dans le cadre de la réalisation des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca. Elle consistait à isoler deux conduites existantes (de diamètre de 80

et 60 cm) et à les raccorder à une nouvelle conduite structurante (d’un diamètre de 80 cm).

Comme annoncé il y a quelques jours par Lydec, ces travaux ont entraîné, à partir du samedi 27 février

à 20h00, une perturbation de l’alimentation en eau potable allant jusqu’à la coupure dans certains quartiers, relevant des Préfectures des arrondissements de Sidi Bernoussi et de Moulay Rachid.

Le délai global de rétablissement du service a été raccourci de 5 heures par rapport au délai prévisionnel. En effet, les travaux ont duré 19 heures au lieu 24 heures, affirme Lydec. C’est ainsi que le rétablissement s’est fait, à partir de 12h00, et ce, de manière progressive. Le rétablissement total a eu lieu à 15h00.

La 2ème phase de ces travaux est prévue les 4 et 5 mars et consisteront à isoler une conduite

existante et à la raccorder à une nouvelle conduite structurante (d’un diamètre de 80 cm) sur un

linéaire de 860 mètres, au niveau du boulevard Oqba Ibnou Nafiî, pour une durée prévisionnelle

de 18 heures, à partir du 04/03/2021 à 18h00 jusqu’au lendemain 05/03/2021 à 12h00. Le nombre

des clients résidentiels et industriels potentiellement impactés est respectivement de 70.000 et 10.

Les communes ou les quartiers concernés sont : Ahl Loghlam, lotissement Naîim, lotissement Al

Baraka, Al Hadika, Attacharouk et la Commune de Tit Mellil.

Lydec s’excuse auprès des clients impactés pour le désagrément occasionné par cette opération

exceptionnelle nécessaire à la préparation de la réalisation des lignes T3 et T4 du Tramway.

LNT avec CdP

