C’est vrai que tout a changé, sauf la belle et la splendide vue sur Casablanca, dit-on au Skies du Kenzi Tower Hotel de Casablanca qui vient de revoir en profondeur ses espaces.

C’est lors d’une ambiance festive que le Groupe Kenzi, a dévoilé, en présence de son PDG Abdellatif Kebbaj, la beauté redéfinie de son Skies. Une renouveau amplement réussi : « Suite à une rénovation totale, la société Arabo Libyenne d’Investissement Etranger (LAFICO) et le Kenzi Tower Hotel sont fiers de dévoiler l’inauguration du SKIES, un restaurant lounge repensé avec un nom nouveau, une ambiance revitalisée, et une expérience culinaire inédite », dit-on auprès de cet établissement tout en précisant que tout a changé, à l’exception de la vue exceptionnelle qui continue d’émerveiller ses invités : « Une nouvelle ère s’ouvre, mêlant élégance, modernité, convivialité et divertissement au sommet de Casablanca ».

Sur les lieux, la nouvelle configuration offre deux ambiances distinctes proposant une atmosphère décontractée, agrémentée d’animations live, de DJ résidents et de moments divertissants. Au menu aussi et au niveau du 27ème étage, le restaurant propose une nouvelle carte, mettant en avant des saveurs culinaires du monde. Au 28ème étage, des tapas succulentes et des plats raffinés et bien plus encore sont au menu. Un mixologiste est de la partie pour préparer des cocktails, fusionnant habilement animation et innovation.

Que ce soit pour un dîner romantique, un déjeuner d’affaires, une soirée after work, une ladies’ night, une sortie entre collègues, une programmation captivante d’événements sportifs diffusés en direct, ou toute occasion spéciale, le SKIES veut s’imposer comme l’endroit idéal pour profiter pleinement du moment.

Avec toutes ces nouveautés offrant un lieu où les lumières scintillantes, les toits de la médina et l’horizon étendu créent une toile de fond spectaculaire, l’endroit est à (re)découvrir.

Partagez cet article :