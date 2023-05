Le Conseil de la commune de Casablanca a approuvé, jeudi, lors de sa session ordinaire au titre du mois de mai, un ensemble de points relatifs aux finances, au budget, à l’urbanisme ainsi que plusieurs accords.

Ainsi, dans l’axe relatif aux finances et au budget, le conseil a approuvé la programmation de l’excédent réel du budget de la commune pour l’exercice 2022, ainsi que l’ouverture d’une allocation financière qui a été récupérée par la commune, résultant d’un montant non dépensé dans le cadre d’un accord de recrutement avec Casablanca Prestations, société de développement local, afin de soutenir la commune dans le déplacement du marché de gros de la volaille et l’étude de faisabilité de la création d’un marché de gros de produits alimentaires.

Le conseil a également approuvé, lors de la première séance de cette session ordinaire, l’annulation de crédits dans le budget d’équipement, la reprogrammation des crédits annulés dans le budget d’équipement et l’ouverture de crédits financiers sur le compte des dépenses à partir des sommes affectées, appelée « réhabilitation des entrepôts de réfrigération ».

Dans le domaine de l’urbanisme, le Conseil a approuvé la mise à disposition de la commune d’une partie du terrain cadastré 120693, domaine privé de l’État, pour la construction de terrains de sport dans l’arrondissement d’Ain Sebaa, ainsi que du terrain cadastré 7789/45, domaine privé de l’État, pour la construction d’un centre éducatif dans le même arrondissement.

Le Conseil a également donné son accord pour l’acquisition d’une partie des redevances immobilières appartenant au domaine de l’État pour la réalisation d’un projet de pôle social, culturel et sportif dans le quartier de Aïn Chock. De plus, il a approuvé l’acquisition des parcelles cadastrales, appartenant au domaine privé de l’État, pour la construction d’un parking souterrain et la rénovation de la place de la parcelle, conformément aux exigences du plan d’aménagement approuvé en 2014.

Par ailleurs, le conseil a approuvé un ensemble d’accords, notamment un projet d’accord entre la commune et la Fondation « Amal » pour aider les patients atteints d’insuffisance rénale chronique, et des œuvres sociales, et un projet d’accord de partenariat entre la commune et la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion pour aménager une crèche pour enfants et un atelier de coiffure.

Il a également été procédé à l’approbation d’un projet d’accord de partenariat entre le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’investissement et de l’évaluation des politiques publiques, le Conseil de la région de Casablanca-Settat, le Conseil communal de Casablanca, le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat (CRT-CS), et la société de développement local « Casablanca Events et Animation », pour la création et l’exploitation du centre des congrès et des expositions à la foire internationale de Casablanca.

Les membres du conseil ont également approuvé le projet d’annexe modifiée n°2 de l’accord d’affectation de la Société de développement local « Casa Baia » pour gérer les installations de stationnement pour voitures et vélos, ainsi que le projet d’accord d’affectation de la Société de développement local « Casa Aménagement » pour la réalisation des travaux de réaménagement de la rue Ibn Sina dans le quartier de Maârif, et le projet d’accord entre le conseil de la commune et la société Lydec pour la maintenance, la réparation, le renouvellement et le renforcement des bouches et des poteaux d’incendie au niveau de la commune de Casablanca.

S’agissant du volet relatif aux services publics, l’approbation a été donnée en particulier pour le projet de réglementation des redevances, qui établit les conditions et les modalités d’occupation temporaire du domaine public communal par les cafés, les kiosques et les équipements sanitaires situés dans le parc maritime de la mosquée Hassan II, ainsi que sur la corniche de Casablanca.

Les membres du conseil ont également approuvé un projet de décision réglementaire interdisant l’élevage et la circulation d’animaux tels que des bovins dans l’espace urbain de la commune de Casablanca.

Les conseillers municipaux ont décidé en contrepartie de reporter un certain nombre de points pour examen et vote lors de la deuxième séance de cette session ordinaire, concernant principalement la dépossession d’une partie de la propriété foncière numéro 22775/33, qui héberge actuellement la station-service et ses installations associées afin d’élargir la rue Oum El Rbiaâ de 60 mètres de large tel que prévu dans la conception de l’aménagement de l’arrondissement Hay Hassani.

Le report concerne également le projet d’amendement n°01 de la convention de délégation entre la commune et la société de développement local « Casa Baia » n° 04/2019 pour la gestion et la maintenance des places et des espaces verts de la commune, ainsi que le projet d’amendement n°1 de la convention relative à la valorisation du patrimoine archéologique.

LNT avec CdP

