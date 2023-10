Le réseau des centres d’employabilité Francophones (CEF) au Maroc a été lancé jeudi à Casablanca, dans le cadre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte ESRI 2030).

Initié par le ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation et l’agence universitaire de la Francophonie (AUF), le réseau CEF Maroc a pour objectif de contribuer à positionner l’enseignement supérieur comme un véritable levier de développement par le renforcement continu des compétences des étudiants et la diffusion de la culture de l’entrepreneuriat.

L’offre de services proposée par le réseau CEF sera reliée à une plateforme mondiale intégrée et collaborative. Cette offre s’articule autour de quatre principaux pôles, à savoir conseil, information et tutorat emploi, Formations complémentaires en compétences transversales, certifications professionnelles et pré-incubation entrepreneuriale.

Au Maroc, plusieurs formats de CEE ont été retenus : Trois centres de proximité au plus près de leur écosystème (Beni Mellal, Meknès et El Jadida), un CEF mobile fruit d’un partenariat entre l’AUF, l’Université Hassan II de Casablanca et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et enfin un centre à rayonnement régional à Oujda.

A cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a salué l’engagement de l’AUF pour réussir la mise en œuvre de l’accord-cadre de 2021 et la convention relative à la mise en place des centres d’employabilité francophones, signée en mai 2022, notant que la problématique de l’employabilité ne peut être exclusivement imputée au système d’enseignement supérieur.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère Mohamed Khalfaoui, le ministre a relevé que la croissance économique de chaque pays et la capacité du système productif à créer de la richesse et de l’emploi sont des facteurs déterminants pour assurer une intégration économique et sociale des jeunes.

Face aux mutations profondes du marché du travail, l’employabilité d’aujourd’hui et de demain requiert un changement de paradigme de la future vie professionnelles chez les étudiants et les lauréats, a expliqué M. Miraoui, notant qu’au niveau de l’université marocaine, plusieurs actions ont été déployées, depuis des années, pour la promotion de l’employabilité de ses lauréats.

Et de préciser qu’aujourd’hui, le développement de la capacité des étudiants notamment en Power Skills occupe une place centrale dans les nouvelles architectures pédagogiques de tous les diplômes nationaux, et ce à travers la nouvelle réforme globale et intégrée qui est en train d’être déployée dans le cadre du Pacte ESRI 2030.

Pour sa part, le recteur de l’AUF, Slim Khalbous a souligné que le réseau des centres d’employabilité Francophones au Maroc est un projet intégré fruit d’un partenariat étroit entre le ministère marocain de l’enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et de l’Agence universitaire de la Francophonie.

Tout en soulignant que le réseau des CEF est présent dans 50 pays à travers le monde, M. Khalbous a souligné que les centres d’employabilité francophones au Maroc revêtent un caractère particulier dans la mesure où ils sont le fruit d’une politique pensée avec le ministère de tutelle, outre qu’ils sont co-pilotés et co-financés par les deux parties, relevant que le CEF mobile, fruit d’un partenariat entre l’AUF, l’Université Hassan II de Casablanca et l’ANAPEC est le premier centre du genre au niveau du réseau mondial de l’AUF.

Et de relever que l’AUF qui vise l’accompagnement et la coopération à long terme, a mis en place un système de franchise permettant à toutes les universités membres de l’AUF de créer des CEF à condition de respecter le cahier des charges, notant que les CEF permettent des certifications en matière technologique, gestion de projet et de langues.

A cet égard, M. Khalbous a relevé que le réseau qui compte 70 CEF à travers le monde a lancé une formation des formateurs au profit de 200 animateurs dont 20 Marocains.

De son côté, le président de l’Université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug a souligné que le CEF est un espace transversal qui incarne l’engagement ferme envers un avenir meilleur pour les jeunes.

Selon lui, cet espace ouvert à l’ensemble des étudiants de l’Université deviendra un véritable incubateur de talents, notant que pour la première fois de l’histoire de l’AUF, un CEF mobile a été mis en place à Casablanca pour s’ouvrir sur l’ensemble des étudiants et rapprocher la formation, l’accompagnement et l’insertion des bénéficiaires.

Quant au directeur régional d’ANAPEC, Zaid Ahamam, il s’est félicité de la mise en place du réseau des CEF notamment le centre d’employabilité francophone mobile, notant que le CEF mobile illustre la complémentarité entre l’université et les acteurs du marché de l’emploi.

Il a appelé à la généralisation de ces espaces qui permettent aux étudiants d’acquérir nombre de compétences facilitant leur employabilité, mettant l’accent sur la nécessité de concevoir des centres dédiés à l’entrepreneuriat pour créer davantage d’opportunités aux jeunes diplômés.

LNT avec Map

