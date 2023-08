L’incendie qui s’est déclaré, vendredi matin vers 06H, dans l’espace Beggar en face de la gare routière Ouled Ziane qui connaît une forte présence de migrants irréguliers subsahariens, a été circonscrit, ont indiqué les autorités locales de la préfecture d’arrondissements Al Fida-Mers Sultan.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les services de la protection civile, se sont rendus sur les lieux de l’incendie pour prendre les mesures nécessaires, selon la même source, notant qu’aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée.

Un migrant, légèrement blessé lors de cet incendie, a été évacué à l’hôpital Mohamed Bouafi pour recevoir les soins nécessaires, a ajouté la même source, relevant que les autorités et les services concernés ont porté assistance et secouru les migrants et ont procédé à leur évacuation du lieu de l’incendie.

Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de cet incendie.

LNT avec Map

