Casablanca hôte d’un événement dédié aux startups africaines

Le Maroc est sélectionné parmi cinq pays d’Afrique du Nord, pour devenir hôte du plus grand événement à destination des startups en technologies africaines et au service de l’Afrique : DEMO Africa. Casablanca va donc accueillir l’événement pour les éditions 2018 et 2019.

Cet événement, précédemment tenu dans trois des plus grandes capitales africaines (Nairobi, Lagos et Johannesburg) pendant six ans, accueillera une grande délégation d’investisseurs de la Silicon Valley. Ce sont ainsi environ 200 investisseurs Private Equity, Business Angels et VC qui sont conviés, pour venir à la rencontre des startups marocaines, ainsi qu’une vingtaine de startups panafricaines, sélectionnées parmi plus de 900 startups postulantes.

Durant ces dernières années, DEMO Africa a permis d’aider plus de 4.000 startups postulantes et de lever plus de 68 Millions de Dollars.

DEMO Africa aura donc lieu à Casablanca les 18 et 19 octobre prochains au Studio des Arts Vivants à Casablanca. L’événement sera précédé par un Bootcamp pour les startups participantes durant 48 heures, ainsi que la tenue de l’Investor Summit, le 17 octobre 2018.

