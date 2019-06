PARTAGER Casablanca Finance City signe un partenariat avec Toronto Finance International

Ce nouvel accord est le deuxième avec une place financière canadienne. Il porte à douze le nombre des partenariats entre CFC et des centres financiers internationaux de premier plan.

Casablanca Finance City (CFC) annonce la signature d’un partenariat avec Toronto Finance International (TFI), le principal centre financier international au Canada et le second sur le continent nord-américain.

Ce nouvel accord s’ajoute aux nombreux partenariats internationaux déjà mis en place par CFC avec les principales places financières de la planète. Le réseau de coopération de Casablanca Finance City s’élargit et comprend désormais douze partenariats majeurs avec, outre Toronto, les centres financiers de Montréal, Singapour, Londres, Paris, Luxembourg, Astana, Beijing et Busan.

Le protocole d’accord entre CFC et Toronto Finance International (TFI) établit les bases d’une coopération durable en vue de promouvoir des opportunités d’investissement entre le Canada, le Maroc et l’Afrique. Il fournira également une plate-forme destinée à promouvoir les meilleures pratiques dans les domaines de la finance verte et des infrastructures vertes.

Il favorisera à cet effet le partage des connaissances et expertises entre les deux parties, en vue d’accélérer le développement conjoint de programmes professionnels d’éducation et de formation en matière financière et de services financiers sur les deux marchés respectifs.

Manal Bernoussi, Directeur Stratégie, Marketing et Communication de CFC, a déclaré : “Nous sommes honorés de signer ce partenariat avec Toronto Finance International afin d’explorer les possibilités de coopération en Amérique du Nord, au Maroc en Afrique. Cet accord permet à Casablanca Finance City de renforcer son réseau en Amérique du Nord et de consolider davantage son ancrage international. Il vient également confirmer l’intérêt de CFC pour le marché nord-américain et réciproquement l’attractivité du continent africain pour les investisseurs nord-américains.

