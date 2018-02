PARTAGER Casablanca Finance City renforce son offre « Doing business » et signe deux conventions avec l’Office des Changes et la Commune de Casablanca.

Said Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City (CFC), a procédé à la signature de deux conventions de partenariat avec l’Office des Changes et la Commune de Casablanca, en présence de M. Abdelaaziz Omari, Maire de Casablanca et de M. Hassan Boulaknadal, Directeur Général de l’Office des Changes. Ces conventions viennent renforcer l’accompagnement « Doing business » de CFC et visent à conforter l’attractivité de la place financière.

La convention signée avec l’Office des Changes permettra à CFC d’assurer, pour le compte de ses membres, le rôle d’interlocuteur vis-à-vis de l’Office des Changes, à ce titre CFC canalisera toutes les demandes d’autorisation, d’information et de dérogation des entreprises CFC et en assurera le suivi avec les services de l’Office des Changes.

A ce propos, M. Hassan Boulaknadal a déclaré : « Aujourd’hui, nous confirmons une fois de plus que l’Office des Changes s’inscrit pleinement dans une logique irréversible de facilitation des démarches administratives conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le ROI. La convention que nous avons signée aujourd’hui traduit la volonté et l’engagement, aussi bien de CFC que de l’Office des Changes, de consolider la position de Casablanca Finance city en tant que Hub Financier régional. Notre objectif en tant qu’organe administratif est de contribuer à la compétitivité de CFC par la mise en place de règles et de process permettant d’atteindre un double objectif, celui de la simplicité et celui de la célérité ».

La facilitation des conditions d’affaires des entreprises CFC est également au cœur de la convention signée avec la Commune de Casablanca. Elle verra la mise en place d’un bureau externalisé de légalisation des signatures et de certification de la conformité des copies à leurs originaux à destination des employés et entreprises CFC.

M. Abdelaaziz Omari s’est exprimé à ce sujet : « Nous lançons aujourd’hui pour les entreprises CFC deux mesures des services administratifs de proximité, à savoir la légalisation des signatures et la certification de la conformité des copies à leurs originaux. L’objectif est de contribuer, en tant que collectivité territoriale, au renforcement de l’attractivité et de la compétitivité du « fast track administratif » de la Place financière de Casablanca avec trois mots d’ordre : accueillir, simplifier, accélérer. Ces mesures sont le témoignage d’une détermination commune de la ville et de CFC pour renforcer cette attractivité et consolider le positionnement de CFC en tant que première place financière africaine ».

Commentant la signature des deux conventions avec l’Office des Changes et avec la Commune de Casablanca, M. Said Ibrahimi a déclaré : « Ces conventions entrent dans le cadre de l’accompagnement dédié que CFC propose à ses membres. Elles marquent la poursuite de notre engagement en faveur d’un environnement des affaires où toutes les conditions sont réunies pour simplifier les démarches, faciliter les échanges avec l’administration et créer davantage de valeur. Elles viennent ainsi enrichir le guichet unique « Doing Business » de CFC qui comprend notamment : les demandes d’autorisation de travail des salariés étrangers, les services de légalisation des signatures et de certification de la conformité des copies à leurs originaux. »

LNT avec CP