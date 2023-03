La ville de Casablanca accueille les 18 et 19 mars « CasablancaRun », un événement qui vise à encourager le sport et à célébrer la métropole.

« CasablancaRun » est un évènement non compétitif et ouvert à tous, sans classement, ni résultat officiel. « Pas de ligne de départ ni de ligne d’arrivée, chaque participant courra/marchera à l’heure qui lui convient, le samedi ou dimanche de CasablancaRun, sur le lieu de son choix et la distance qu’il souhaite », indiquent les organisateurs.

Dans une déclaration à la presse, Younes Iraki, CEO d’Action Marketing Plus, qui organise cet événement, explique que le concept de « CasablancaRun » est « de célébrer la ville de Casablanca et d’encourager tout le monde à sortir, courir et faire du sport ». Il s’agit, selon lui, de mettre en avant la beauté de la ville et de ses lieux emblématiques, ainsi que de faire découvrir l’infrastructure mise à la disposition du public afin d’encourager le sport, le bien-être et un mode de vie sain.

M. Iraki précise que cet évènement invite tout le monde à aller découvrir les différents lieux de course à pied/marche de Casablanca (Corniche, parc de la Ligue Arabe, parc de l’Hermitage, Anfa Park, Bouskoura …). « CasablancaRun » a également comme objectif de célébrer toute « la communauté de coureurs »: les coureurs individuels, les champions sportifs de la ville ou les membres actifs de la communauté de coureurs de Casablanca, et de permettre aux gens de les découvrir et les contacter directement….

