PARTAGER Casablanca : Echos du SIEL 2018

Le musicien Nouamane Lahlou a encadré dimanche à Casablanca un atelier sur l’écriture musicale dans le cadre du programme enfants de la 24ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) (8-18 février).

Cet atelier a mis en avant le recours de la musique en tant qu’art ancestral à l’apprentissage et l’écriture à l’instar des autres formes d’expression.

===========================

L’actrice marocaine Zhor Slimani encadrera lundi à Casablanca dans le cadre du programme enfants de la 24-ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), une matinée sous le titre « l’histoire de grand-mère ».

Cet atelier part du principe que la narration de contes dans la société marocaine a toujours été liée aux histoires de grand-mères, dépositaires d’un nombre important de légendes, racontées pour endormir les enfants.

======================

Une rencontre dédiée à la présentation de l’ouvrage co-écrit par Abdelmajid Faiz et Anas Bencheikh « Société de l’Ouest du Sahara » sera organisée lundi dans le cadre de la 24ème édition du SIEL.

Publié par le Centre des études sahariennes, cet ouvrage tente de donner une image claire des sociétés du Sahara et de dévoiler certains des aspects qui les caractérisent.

=======================

La salle « Al Qods » accueillera lundi une conférence débat sous le thème « le roman et son temps » dans le cadre de la 24-ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre .

Cette conférence verra la participation d’intervenants issus notamment du Maroc, de la Tunisie et de la Syrie, offrant au public la possibilité de profiter d’un débat sur les spécificités du discours narratif.

=======================

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) organisera lundi, dans le cadre du Salon International de l’Edition et du Livre à Casablanca, une conférence sur l’action culturelle et les mutations de la scène sociale en Europe.

=======================

Le ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme organisera lundi à Casablanca une présentation de l’étude « accès aux droits économiques et sociaux dans le milieu du travail ».

Cet événement, initié dans le cadre du Salon International de l’Edition et du Livre, connaîtra également la présentation du guide sur « le cadre juridique national et international régissant les droits économiques et sociaux dans le milieu du travail ».

LNT avec MAP