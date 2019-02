PARTAGER Casablanca : Décès d’un cycliste dans un accident de tramway

Un cycliste a trouvé la mort, jeudi à Casablanca, après avoir heurté une rame de tramway, a indiqué RATP Dev, société gestionnaire du tramway de Casablanca.

L’accident est survenu au niveau du carrefour situé après la station « Cité de Laymoune », sur la Ligne 1 du tramway de Casablanca, précise la même source.

‘’La rame venait de quitter la station et traversait le carrefour à faible vitesse, mais le cycliste ne s’est pas arrêté au passage de la rame’’, ajoute-t-on, observant que le cycliste a été immédiatement évacué vers un hôpital de la ville, où il a succombé à ses blessures.

RATP Dev Casablanca rappelle, par ailleurs, ‘’l’importance du respect des règles du code la route et de la signalisation routière’’ par tous les usagers de la route (automobilistes, motocyclistes, vélos et piétons) et la nécessité d’observer ‘’une très grande prudence’’ aux abords des plateformes du tramway.

LNT avec Map