L’impact de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) sur la gouvernance de l’entreprise a été au centre des discussions, mercredi à Casablanca, lors de la 6ème édition des Rencontres internationales de la responsabilité sociétale des organisations (RSO).

Initiée par l’association RSO au Maroc, cette édition a été l’occasion pour les intervenants d’engager une réflexion en profondeur sur la question de la gouvernance, de sa relation avec la RSE et la performance en traitant de la notion de gouvernance d’entreprise, son évolution et sa corrélation avec la dimension éthique, et des apports positifs d’une démarche RSE à la « bonne gouvernance ».

S’exprimant à cette occasion, le président de l’association RSO au Maroc, Mohamed Aziz Derj, a souligné qu’une gouvernance efficace repose sur l’intégration des principes de la responsabilité sociétale dans le processus de décision et de mise en œuvre.

Il s’agit de la redevabilité, la transparence, un comportement éthique, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes et le respect du principe de légalité, la prise en compte des normes internationales de comportement et le respect des droits de l’Homme, a-t-il expliqué.

Et de rappeler que la 6ème édition des rencontres internationales de la RSO vise à promouvoir la responsabilité sociétale de l’ensemble des organisations notamment, les entreprises, les universités et les administrations.

Selon M. Derj, l’objectif étant de montrer dans quelle mesure la RSE et la gouvernance sont-elles imbriquées et comment ces deux éléments essentiels dans les organisations peuvent-ils développer la pérennité de l’entreprise.

La conjugaison de la RSE et de la gouvernance est essentielle, de manière à ce que l’ensemble des parties prenantes des organisations et des entreprises collaborent dans le but d’attirer les talents et les investissements, a-t-il jugé.

Cette 6ème édition, tenue en partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca, s’est articulée autour de tables rondes abordant plusieurs sujets, à savoir « la gouvernance d’entreprise au Maroc : état des lieux et perspectives », « la RSE : un levier pour une gouvernance responsable », « le rôle des dirigeants dans la mise en place d’une gouvernance responsable » et « RSE et gouvernance dans un contexte de changement climatique ».

A travers des études de cas, des pratiques exemplaires et des stratégies d’entreprises, cet évènement, placé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, devrait contribuer à la prise de conscience de la part des entreprises de l’importance de la gouvernance comme premier pilier de la RSO.

LNT avec MAP

