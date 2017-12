PARTAGER Casablanca : Le Conseil de la Ville en session

Le Conseil de la ville de Casablanca a tenu, vendredi, une session extraordinaire, consacrée à l’examen et au vote de deux projets de conventions relatives à la mise en œuvre des programmes de développement dans la métropole.

Adoptée à l’unanimité, la première convention, porte sur les modalités d’octroi de prêts du Fonds d’équipement communal du Conseil de la préfecture de Casablanca afin de financer une partie du programme de développement territorial à Casablanca.

Le deuxième projet concerne la convention de la gestion déléguée entre la commune de Casablanca et la société de développement local ‘’Casablanca-service’’, relative à la gestion intégrée d’administration du programme de la Banque mondiale (BM) 2017 , et ce sur la base de l’accord de partenariat signé récemment entre la BM et le Maroc et portant octroi d’un prêt de 202 millions de dollars destiné à soutenir la réalisation des objectifs de développement urbain de la ville de Casablanca (2015-2020).

Cette deuxième convention a reçu l’aval de la majorité des participants à cette session.

L’accord conclu entre le Maroc et la BM a été signé par le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Boussaid, la directrice du département de la BM pour le Maghreb et Malte, Marie Françoise Marie-Nelly et le maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari.

Ce prêt infranational vise à renforcer la capacité d’investissement de la ville de Casablanca, qui concentre 12% de la population du pays et génère 20% du PIB national, en améliorant le système de gestion des recettes municipales et en mobilisant davantage de capitaux privés au moyen de partenariats public-privé (PPP).

Il a également pour objectif d’améliorer le cadre urbain et l’accès aux services de base grâce au raccordement à l’électricité, à l’eau et au réseau d’assainissement de quelque 10.000 foyers dans nombre de quartiers défavorisés du Grand-Casablanca, ainsi qu’à la réfection de la voirie, des trottoirs, de l’éclairage public, des espaces verts et des feux de signalisation.

LNT avec Map