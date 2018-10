PARTAGER Casablanca: CFC signe un protocole d’accord avec un centre financier de Shanghai

Casablanca Finance City (CFC), première place financière africaine, a annoncé avoir signé un protocole d’accord avec Lujiazui Financial City Authority, établissement chargé du développement du district financier de Shanghai.

Après un premier protocole d’accord signé par CFC en mai 2018 avec la place financière de Pékin, ce nouveau partenariat marque ainsi une étape supplémentaire dans l’extension du réseau de coopération de CFC avec les principales places financières mondiales, indique un communiqué de CFC parvenu vendredi à la MAP.

Poursuivant le développement de ses partenariats internationaux, CFC signe ce partenariat qui confirme en outre l’intérêt de la Chine pour le marché africain et l’attractivité de Casablanca Finance City comme point d’accès vers les opportunités d’investissement sur le continent.

L’accord a pour objectif d’établir les bases d’une coopération durable entre les deux parties, en favorisant notamment le développement et le partage des meilleures pratiques et connaissances dans le domaine de la finance verte et durable, souligne la même source, notant qu’il vise également à faciliter l’échange d’informations et d’expertises.

Par ailleurs, il ambitionne de développer entre les deux parties l’organisation de programmes d’éducation, de formation et de recherche ainsi que des activités communes de publications et d’échanges de délégations.

LNT avec Map