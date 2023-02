Une cérémonie de célébration des relations Maroco-britanniques a été organisée, mercredi à l’école Jeanne D’Arc International de Casablanca, en présence de son directeur et de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc.

A cette occasion le label British School Overseas (BSO), accordé aux écoles britanniques à l’étranger, et qui représente une reconnaissance internationale de la qualité de l’enseignement britannique, a été accordé à l’école Jeanne D’Arc International school, en tant que membre de ce programme prestigieux.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l’école Jeanne D’Arc International, Ahmed Guessous, s’est dit honoré d’accueillir l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, notant que cette visite reflète les fortes relations diplomatiques entre les deux pays, dans divers secteurs.

« Nous sommes fiers de recevoir l’accréditation BSO, ce qui permettra aux élèves de recevoir un enseignement répondant aux normes éducatives britanniques », a soutenu M. Guessous, soulignant que ce n’est pas le premier label britannique de l’école qui fête aujourd’hui ses 101 ans.

L’école Jeanne D’Arc offre deux cursus à ses élèves, dont le cursus britannique, a-t-il indiqué, relevant qu’en plus de l’éducation, l’école favorise les activités d’épanouissement pour les élèves, notamment avec l’organisation de compétitions nationales et internationales comme la prise de parole en public (Public speaking) ou encore les concours de débats (Debate).

Et d’ajouter que l’école a également introduit la technologie dans l’enseignement, précisant que les élèves avaient remporté l’année dernière le championnat national de robotique et qu’ils ont ainsi représenté le Maroc lors de la compétition internationale à Dallas.

Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, s’est dit fier de célébrer l’accréditation BSO de l’école Jeanne D’Arc, qui est la sixième de la capitale économique à recevoir ce Label.

« Nous avons constaté ces dernières années un fort intérêt non seulement pour la langue anglaise, mais également pour le système éducatif britannique, qui encourage la curiosité, la pensée et la critique, entres autres », a souligné M. Martin, ajoutant que parmi les grands chantiers des relations Maroc-britanniques figure l’ouverture prochaine d’un campus universitaire britannique à Casablanca.

Les relations diplomatiques entre le Maroc et le Royaume-Uni sont ancrés dans une histoire de longue date et de coopération fructueuse, elles se sont considérablement renforcées au fil des ans, soutenues par un engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et du développement économique.

Cette journée vise à mettre en lumière l’importance de la diplomatie éducative et culturelle dans le renforcement des relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, mais également à encourager la collaboration diplomatique entre les deux pays, en renforçant les perspectives pédagogiques et en garantissant la polyvalence internationale des futurs diplômés marocains. Cet événement est un pas en avant vers une future coopération encore plus étroite entre le Maroc et le Royaume-Uni.

LNT avec MAP

